İzmir'de 1 milyar dolarlık sahtecilik! 6 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı.

Zanlıların, 1 milyar 142 milyon dolar, 18 milyon avro ve yaklaşık 7 milyon Danimarka kronunu, sahte belgelerle ülkeye giriş yapmış gibi gösterdiği belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, sahte MİT kimliği, çok sayıda ziynet eşyası ve dijital materyaller ele geçirildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, yüksek miktarda dövizin "sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterilerek sisteme dahil edildiği" tespit edilmiş, operasyon için düğmeye basılmıştı.