Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu başlıyor! Fırlatmaya saatler kaldı

Türkiye uzay serüveninde kritik adımı atıyor. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ax-3 mürettebatıyla birlikte bu gece saat 01.11'de, ABD’nin Florida Eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden, Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en genç milletvekili Zehranur Aydemir ve bilim insanlarından oluşan bir heyet ABD'ye gitti.

Nefeslerin tutulacağı fırlatma töreni, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte saat 23.00'ten itibaren meydanlardan izlenebilecek.

Mürettebatın 1 buçuk gün sürecek yolculuk sonunda, 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunda Alper Gezeravcı’ya, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlar eşlik edecek.

Gezeravcı, 14 gün kalacağı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak.