Aile ve Gençlik Fonu’nda çalışmalar tamamlandı! 150 bin lira kredi desteği sunulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’nda çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Göktaş, programlara başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacağını belirtti.

Aile ve Gençlik Fonu’nda çalışmalar tamamlandı! 150 bin lira kredi desteği sunulacak

Yeni evlenecek çiftlere kredi desteği, gençlere verilecek desteklerle ilgili çalışmalar tamamlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Göktaş, fonun usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıklarının ise sürdüğünü aktardı.

- Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız.

Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatılacağını hatırlatan Bakan, “İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız” dedi.

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