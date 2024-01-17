İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova'ya dikkat! Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova'da yaşayan vatandaşları gelecek fırtına konusunda uyardı. Tarih veren MGM, 18 Ocak Perşembe akşamına dikkat çekti. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ayrıntıları...

İSTANBUL, EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, KOCAELİ VE YALOVA'YA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın akşam ile cuma günü sabah saatleri arasında Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova), güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.