Türkiye'de 3 virüs var! Ciddi şekilde yayıldı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Youtube üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaştığı video üzerinde Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamalarına yer veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı. Türkiye'de 3 virüs hakkındaki ayrıntıları açıklama üzerinde görebilirsiniz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı Youtube paylaşımı ile aktardığı açıklama aşağıdaki gibidir;

"Prof. Dr. Ateş Kara hocamız, sizler için, bu aylarda üst solunum yolu şikâyetlerindeki artışı sebepleriyle değerlendirdi ve buna karşı yapılması gerekenleri anlattı. Sağlıklı bilgilere sahip olmanız için açıklamasının özetini ve konuşmasını paylaşıyoruz" diyerek açıklamasına başlayan Bakan Koca, Prof. Dr. Kara'nın şu açıklamasını aktardı: “Bu son aylarda çevremizde çok sayıda hasta, hastane başvurularında da artış olduğunu, çocuklarda hastalıkların nispeten fazla görüldüğünü biliyoruz. Söz konusu tabloda üç ana faktör etkilidir. Bu faktörlerden biri, solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür. Diğeri, İnfluenza yani griptir. Bir diğeri ise koronavirüstür. Koronavirüs, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de, risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı" Kara açıklamasının devamında nelere dikkat edilmesi gerektiğini de söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkamalıyız. Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekânlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için, elimizle ağız, burun ve gözlerimize dokunmaktan kaçınmalıyız. Bu dönemde, boğaz ağrısı, hafif burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikâyetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir. Grip aşısı ise bir başka silahımız olabilir”