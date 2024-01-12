Sağlık Bakanlığı Nezle Dedi! Şaka Değil Gerçek "Ortalık Virüsten Yıkılıyor"
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı artan vaka sayılarına Nezle tabiri kullanırken yaklaşık bir aydır hastalık yaşayanlar var! Ülke genelinde öksürük baş ağrısı burun akıntısı adeta normal karşılanıyor. Peki korunmak için ne yapılmalı?
Hastanelerde yoğun bakım üniteleri tıka baa doldu. Ancak Sağlık Bakanlığı yaşanan virüs iklimi karşısında sadece nezle açıklaması yaptı.? Peki geçmeyen bu hastalıklar nezle mi?
Sağlık Bakanlığı Nezle Dedi! Şaka Değil Gerçek "Ortalık Virüsten Yıkılıyor"
Uzmanların açıklamalarına göre bilimsel olarak Nezle, enfeksiyon ya da virüse bağlı değil de hava durumuna göre yüzelsel bir soğuk algınlığıdır. Güncel olarak ise insanlar ciddi oranda aylarca haftalarca süren enfeksiyonel sorunlardan şikayetçi. Baş ağrısı yorgunluk halsizlik burun akıntısı geçmeyen geniş tıkanıklığı ve balgam birikmesi de buna dahil. Peki bu sessiz salgından nasıl korunur?
Sessiz Salgından Korunma Yolları
- Ellerinizi sık sık ve düzenli olarak yıkayarak, grip virüsünün ellerinizden ağzınıza, burununuza veya gözlerinize geçmesini önleyebilirsiniz.
- Alkol bazlı el dezenfektanları, su ve sabunun olmadığı durumlarda ellerinizi temizlemenin etkili bir yoludur.
- Hasta olan bir kişi ile yakın temasta bulunmanız gerekiyorsa, yüz maskeleri kullanarak solunum yoluyla bulaşan virüsleri sınırlayabilirsiniz.
- Gripli kişilerle mümkünse uzak durun ve özellikle belirtiler başladığında evde kalmalarını sağlayarak diğer insanlara bulaşma riskini azaltın.
- Ellerinizi yüzünüze sürmemeye özen gösterin, çünkü grip virüsü gözler aracılığıyla da bulaşabilir.
- Düzenli egzersiz yapmak, yeterli uyku almak ve dengeli beslenmek, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve grip gibi hastalıklardan korunmanıza yardımcı olabilir.
- Sık dokunulan yüzeyleri düzenli olarak temizleyin, özellikle toplu yaşanan alanlarda (okullar, ofisler, toplu taşıma araçları) dikkatli olun.
- Belirtileri olan kişilerle mümkünse uzak durun ve kendi belirtileriniz olduğunda başkalarıyla temas etmekten kaçının.