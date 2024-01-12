Hastanelerde yoğun bakım üniteleri tıka baa doldu. Ancak Sağlık Bakanlığı yaşanan virüs iklimi karşısında sadece nezle açıklaması yaptı.? Peki geçmeyen bu hastalıklar nezle mi?

Sağlık Bakanlığı Nezle Dedi! Şaka Değil Gerçek "Ortalık Virüsten Yıkılıyor"

Uzmanların açıklamalarına göre bilimsel olarak Nezle, enfeksiyon ya da virüse bağlı değil de hava durumuna göre yüzelsel bir soğuk algınlığıdır. Güncel olarak ise insanlar ciddi oranda aylarca haftalarca süren enfeksiyonel sorunlardan şikayetçi. Baş ağrısı yorgunluk halsizlik burun akıntısı geçmeyen geniş tıkanıklığı ve balgam birikmesi de buna dahil. Peki bu sessiz salgından nasıl korunur?

Sessiz Salgından Korunma Yolları