Tavuk suyu çorbası, tavuk etinden ve bazen kemiklerinden kaynatılarak yapılır. Bu su, tavuk yemeği yaparken kullanılan suyun yanı sıra pilav ve soslar gibi birçok yemekte de kullanılabilir. İçeriğinde hayvansal mineraller bulunana tavuk suyu çorbası hücre yenileme gücüne sahiptir.

Kelle Paçayı Tahtından Eden Lezzet! Kolajen Deposu Yeni Fenomen Çorba

Tavuk suyu, çeşitli vitamin, mineral ve amino asitler içerir. Özellikle çinko ve selenyum gibi mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırabilir.

Tavuk suyu, iltihaplanmayı azaltıcı özelliklere sahip olabilir. İltihaplı durumlarla mücadele ederek vücutta rahatlamaya yardımcı olabilir.

Tavuk suyu çorbası, hafif ve kolay sindirilebilen bir yapıya sahiptir. Bu özelliği sayesinde mide rahatsızlıkları veya sindirim sorunları yaşayan kişiler için faydalı olabilir.

Tavuk suyu, sıvı içeriğiyle vücuttaki su dengesini sağlamaya yardımcı olabilir. Özellikle hastalık dönemlerinde veya sıcak havalarda vücudu sıvı ile desteklemek önemlidir.

Tavuk suyu, kollajen üretimini teşvik eden amino asitler içerir. Bu özellik, sağlıklı cilt ve saç için önemlidir.

Tavuk suyu, kıkırdak ve kemik sağlığını destekleyen kollajen ve mineraller içerir. Bu özellik, eklem ağrılarına karşı koruyucu bir etki sağlayabilir.

İçerdiği triptofan adlı bir amino asit nedeniyle, tavuk suyu çorbasının tüketilmesi, rahatlatıcı ve uykuya yardımcı bir etki yaratabilir.

Tavuk suyu içerdiği sodyum, potasyum ve diğer elektrolitlerle vücuttaki elektrolit dengesini düzenleyebilir. Özellikle hastalık dönemlerinde vücut sıvı kaybını önleyebilir.

Tavuk Suyu Çorbası Nasıl Yapılır?

Tavuk suyu, tavuk etinden ve kemiklerinden çıkan besin maddelerini içerir. Bu, suya protein, mineraller ve kollajen ekler, bu da tavuk suyuna ekstra lezzet ve besleyici değer katar.

Malzemeler

1 adet tavuk (bütün veya parçalara ayrılmış)

2 adet havuç (doğranmış)

2 adet soğan (soyulmuş ve doğranmış)

2-3 dal taze soğan (doğranmış)

2-3 diş sarımsak (isteğe bağlı, doğranmış)

1 su bardağı arpa şehriye veya tel şehriye (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

1-2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 litre su

Yapılışı

Tavuğu iyice yıkayın ve bir tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar su ekleyin.

Tencereye doğranmış soğanları, havuçları, taze soğanları, ve isteğe bağlı olarak sarımsakları ekleyin.

Tavuğun üzerine biraz tuz ekleyin. Karabiber de ekleyebilirsiniz.

Tencereyi ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısıp, tavuğun eti haşlanana kadar pişirin. Yaklaşık olarak 1-1.5 saat sürebilir.

Tavuğun eti haşlandıktan sonra, eti sudan çıkarın ve kemiklerini ayıklayın. Tavuk etini küçük parçalara ayırın.

Çorbayı süzerek tavuk suyunu ayırın. Sebzeleri ve şehriyeleri de çıkarabilir veya çorba içinde bırakabilirsiniz, tercihinize bağlı.

Bir tavada sıvı yağı ısıtın ve üzerine arpa şehriyeyi ekleyip kısık ateşte pembeleşene kadar kavurun.

Kavrulmuş arpa şehriyeyi tavuk suyuna ekleyin.

Ayıkladığınız tavuk etini çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiberi damak zevkinize göre ayarlayın.

Çorbayı bir süre daha kaynatın ve ardından ocaktan alın.

Servis yapmadan önce taze taze doğranmış maydanoz veya limon suyu ekleyebilirsiniz.