İran'da Bombalı Saldırı

İran terör saldırılarıyla ayakta. Kudüs Gücü Komutanı şehit Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde memleketi patlama sesleri yükseldi.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 4 Ocak'ta Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesinde İran terör saldırılarıyla sarsıldı.

Terör saldırılarının hedefi Süleymani'nin kabrinin olduğu Kirman oldu. İran ve bölge ülkelerinden onlarca insanın akın ettiği Kirman'dan bombalı saldırılar düzenlendi.



İlk patlama sesi Süleymani'nin kabrine giden yol üzerinden duyuldu. İkinci patlamaysa güvenlik güçlerinin olay yerine geldiği anda yaşandı.



Saldırıların bombalı çantalarla düzenlendiği anlaşıldı. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen iki ayrı bomba patlatıldı.



Yaklaşık 10 dakika arayla yaşanan iki patlamada 6'sı çocuk 103 kişi şehit oldu. 150'den fazla kişi yaralandı.

Erdoğan'dan Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırılarında hayatını kaybedenler için İran halkına başsağlığı diledi. Erdoğan, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.