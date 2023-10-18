İran'da Eylemcilerden "Savaşa Hazır Ol" Marşı! Devrim Muhafızları Komutanı Eylemlere Katıldı

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, canlı yayında İsrail'in saldırısı sonrası İran'da yaşanan gelişmeleri aktardı. Demir, eylemcilerin Fransa Büyükelçiliği önüne geldiğini belirtti. Demir, İran'daki eylemcilerin İran-Irak savaşında kullanılan "Savaşa hazı ol" marşının sıklıkla tekrarlandığını aktardı. Demir İran'da yapılan Filistin'e destek eylemlerine İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Ali Fedevi'nin de katıldığını aktardı.

Devrim Muhafızları'ndan Çok Sert Açıklama

Demir, Ali Fedevi'nin İran televizyonuna açıklama yaptığını belirtti. Demir, Fedevi'nin, "44 yıldır eylem yapıyoruz. Siz bizden eylemden başka bir şey gördünüz mü? Dünyadaki mücahitler de bu eylemleri (Aksa Tufanı) Devrim Muhafızları'yla aynı ruh haliyle gerçekleştirmişlerdir" ifadelerini kullandığını aktardı. Açıklamada eylem olarak kastedilenin askeri, ekonomik adımlar olduğunu vurgulayan Demir, Ali Fedevi'nin sözlerine şöyle devam ettiğini aktardı:

- Aşağılık Siyonistler barbarca davranışlarıyla yıkım zamanını yaklaştırdılar. ABD Başkanı'nın yarın işgal altındaki topraklarda bulunması, Siyonistlerin işlediği barbarca suçların teyit edildiğine bir işarettir. İran Devrim Muhafızları görev esasına göre hareket eder. Medya ve dünya halkları Devrim Muhafızları'nın yeteneklerinin küçük bir kısmının farkında. Bu cephe asla yenilmeyecektir.

Abdullahiyan Cidde'ye Gitti

Gürkan Demir, Abdullahiyan'ın Tahran'dan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geçtiğini aktardı. İslam İşbirliği Toplantısı'nın olduğunu aktaran Demir, toplantıda İsrail-Filistin meselesinin ele alınacağını belirtti. Demir, Abdullahiyan'ın gitmeden önce "somut bir karar çıkartılması üzerine bu zirveye katıldığını" söylediğini aktardı.