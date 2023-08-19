İran'daki 19 Ağustos darbesinin yıl dönümü! İran'ın petrolü millileştirmesine karşı darbe yapıldı

ABD ve İngiltere, İran’ın petrol kaynaklarını sömürmeye devam edebilmek için 19 Ağustos 1953 yılında darbe yaptı. Sömürüye 1979 yılında devrimle son verildi.

Washington, kendi çıkarlarına aleyhine hareket eden ülkelerde geçmişten günümüze birçok darbe yaptı. O darbelerden biri de tam 70 yıl önce İran’da oldu.

İngiliz milyoner William Knox D'Arcy, 1901 yılında ülkedeki iç karışıklıktan faydalanarak 60 yıllığına İran topraklarında petrol aramak için imtiyaz aldı. 1908 yılında ilk petrolünü bulan İngilizler hemen ardından bugünkü British Petrol’ün temellerini oluşturan Anglo-Persian Oil Company şirketini kurdu.

1951 yılında Başbakan olan Muhammed Musaddık, İngilizlerin sömürüsünü durdurmak için petrolleri millileştirdi. Ülkeden İngilizleri kovan Musaddık, sadece 2 yıl iktidarda kalabildi.

DARBEYİ CIA VE MI6 ORGANİZE ETTİ

Washington ve Londra halihazırda İran’da faaliyet yürüten CIA ve MI6 ajanlarını harekete geçirerek Musaddık iktidarına karşı darbe organize etti. Musaddık döneminde, yurt dışına kaçan Muhammed Rıza Pehlevi, yeniden tahta oturtuldu.

Pehlevi, ABD ve İngilizlerin desteğini kaybetmemek için onlarla yeni petrol anlaşmalar yaparak ülke kaynaklarını emperyalistlere tekrar peşkeş çekti. Aradan geçen uzun yıllar sonra eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski İngiltere Dışişleri Bakanı David Owen darbedeki CIA ve MI6'nın rollerini kabul eden açıklamalar yaptı.

SÖMÜRÜYE 1979 DEVRİMİYLE SON VERİLDİ

İran’ı Batı Asya’daki operasyonları için üs merkezi haline getiren ABD’nin ülkede tam hakimiyet kurması toplumda rahatsızlıklara yol açtı. Bu durum karşısında Ruhullah Humeyni ve arkadaşları örgütlenerek İran İslam Devrimi’ni yaptı ve ülkedeki Şahlık rejimine son verdi.

Devrim sonrası ABD’liler ülkeden kovuldu. Washington, 44 yıl önce kovulduğu İran’a karşı ambargo ve yaptırımlar devreye soktu. İran’daki sistemi devirip kendisine bağlı bir yönetim sistemi inşa etmek için terör örgütlerini de İran’a karşı kullanmaya başladı.

İran ise yıllardır süren ambargo ve yaptırımlara rağmen ABD boyun eğmedi. Askeri, ekonomik ve siyasi atılımlar yapan İran, ABD'nin saldırılarını boşa çıkartmak için emperyalizmle mücadelesini sürdürüyor.