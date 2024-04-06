İran'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

İran'da, Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna eş zamanlı düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

İran'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi
İran'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi
Editör: Uğur Çam
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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısı 15'e çıktı.

Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada saldırıların ardından çıkan çatışmada 3 İranlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Devlet televizyonu ise uzun süre devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden İranlı güvenlik görevlilerinin sayısının 11'e yükseldiğini, saldırganlardan 16'sının da öldürüldüğünü bildirmişti.

Ceyşu'l Adl örgütü, sosyal medya hesaplarından saldırıları üstlenmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# iran # terör saldırısı
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