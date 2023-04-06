İran'dan Suudi Arabistan görüşmesi sonrası ilk açıklama

Abdullahiyan, Twitter hesabında, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan'la Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendirdi.

İranlı Bakan paylaşımında, "Bugün mevkidaşım Faysal bin Ferhan'la Pekin'de olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. (Görüşmede) Tahran-Riyad arasında diplomatik, resmi ilişkilerin başlaması, hac ve umre, ekonomik ve ticari işbirliği, büyükelçilikler ve konsoloslukların yeniden açılması, bölgesel istikrar, güvenlik ve kalkınmaya vurgu, üzerinde mutabık kalınan ve ortak gündeme alınan konulardır." ifadelerini kullandı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme Pekin'de gerçekleşmiş, görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.