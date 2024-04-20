İşgalci İsrail, Nur Şems'te öldürülen 5 Filistinlinin cenazesini alıkoydu!

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, Filistinli yetkililere Ala Yusuf Abdurrahim, Cafer Selim Halid Ağmer, Ahmed Hüsam Muhammed Şehade, Ömer Salih Nayif Eru er-Rub, Ali Muhammed Ali Abdullah isimli 5 Filistinlinin cenazesini alıkoyduğunu iletti.

İŞGALCİ İSRAİL 2015'TEN BU YANA 253 CENAZEYİ ALIKOYDU!

İsrail ordusunun, 2015'ten bu yana cesedini alıkoyduğu Filistinli sayısının 253'e yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sağlık ekiplerinin Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki yaralılara ulaşmasını engellediği ve kamptan ayrılmalarını istediği belirtildi.

Ayrıca, İsrail askerlerinin Filistin Kızılayı'na bağlı bir ambulans ekibini alıkoyduğu aktarıldı.

Bunun yanı sıra İsrail ordusunun, Tulkerim'deki Sabit Sabit Devlet Hastanesi girişinde Kızılay'a bağlı 2 görevliyi de alıkoyduğu ifade edildi.

Öte yandan WAFA'da İsrail ordusunun Tulkerim'deki saldırılarında 18 Nisan'dan bu yana 10'dan fazla Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

9 İSRAİL ASKERİ YARALANDI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordunun Nur Şems Mülteci Kampı'na baskını sırasında 9 askerinin hafif ve orta dereceli yaralandığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı.

İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun, Tulkerim ile Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda iki günde 7 Filistinli hayatını kaybetmişti.