İslam ülkelerinden dikkat çeken fuar hazırlığı

Bu festivalin en önemli hedefler arasında, İslam ülkelerinden tasarımcı ve uzmanların deneyimlerinden faydalanmanın yanı sıra, tekstil ve hazır giyim sektörünün önde gelen ülkesi Türkiye'nin teknolojik alt yapısıyla da etkileşimde bulunarak bu sektörün gelişmesine yardımcı olmak var. İslam ülkeleri moda ve giyim endüstrisinin ilk uluslararası festivalinin sekreteri Nureddin Hacı Hüseyni, Ulusal Kanal’ın da aralarında olduğu basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Hüseyni, şunları söyledi:

- Şu sonuca varıyoruz ki 57 İslam ülkesi arasındaki kültürel ortaklık yönleri göz önüne alındığında, İslam dünyası ülkeleri arasında etkileşim imkânı sağlayacak bir İslami festival hazırlamak oldukça yerinde bir karar. Sevinerek belirtiyorum ki, diğer ülkeler için yeniden üretim yapabilecek dikiş ve giyim tasarımcıları konusunda yüksek kapasitemiz var ve bunun sonucunda İslam ülkelerinin ilk moda ve giyim fuarını Türkiye'de ve İstanbul'da düzenlemeye karar verdik.

NEDEN İSTANBUL?

İstanbul şehrini seçme nedeni olarak moda ve giyim alanındaki yüksek kapasitesi ile festivalle ilgili teknik konuları işaret eden Hüseyni, şunları ifade etti: