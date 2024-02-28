İslam ülkelerinden dikkat çeken fuar hazırlığı
İslam ülkelerinde moda, giyim ve güzellik sektöründe faaliyet yürüten üreticiler, 18-20 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek uluslararası fuarda bir araya gelecek.
Bu festivalin en önemli hedefler arasında, İslam ülkelerinden tasarımcı ve uzmanların deneyimlerinden faydalanmanın yanı sıra, tekstil ve hazır giyim sektörünün önde gelen ülkesi Türkiye'nin teknolojik alt yapısıyla da etkileşimde bulunarak bu sektörün gelişmesine yardımcı olmak var. İslam ülkeleri moda ve giyim endüstrisinin ilk uluslararası festivalinin sekreteri Nureddin Hacı Hüseyni, Ulusal Kanal’ın da aralarında olduğu basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Hüseyni, şunları söyledi:
- Şu sonuca varıyoruz ki 57 İslam ülkesi arasındaki kültürel ortaklık yönleri göz önüne alındığında, İslam dünyası ülkeleri arasında etkileşim imkânı sağlayacak bir İslami festival hazırlamak oldukça yerinde bir karar. Sevinerek belirtiyorum ki, diğer ülkeler için yeniden üretim yapabilecek dikiş ve giyim tasarımcıları konusunda yüksek kapasitemiz var ve bunun sonucunda İslam ülkelerinin ilk moda ve giyim fuarını Türkiye'de ve İstanbul'da düzenlemeye karar verdik.
NEDEN İSTANBUL?
İstanbul şehrini seçme nedeni olarak moda ve giyim alanındaki yüksek kapasitesi ile festivalle ilgili teknik konuları işaret eden Hüseyni, şunları ifade etti:
- Her yıl bu etkinliğe İslam ülkelerinden birinin ev sahipliği yapmasını planlıyoruz. Festivalin bu üniversitede yapılması konusunda İstanbul Üniversitesi ile resmi olarak anlaştık ve bu üniversite belirtilen tarihte bu festivale resmi olarak ev sahipliği yapacak.” dedi. Festivalin ana odağının eğitim, bilim, yarışma ve sergi bölümleri olduğunu belirten Hüseyni, “Bu festivale Irak, BAE, Tacikistan ve diğer bazı İslam ülkelerinden katılımcılar iştirak edecek. Ayrıca bu konuda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı organizasyonuyla da istişarede bulunmayı planlıyoruz. Öte yandan bu festivale ilk yıl 8 ila 10 İslam ülkesi davet edilecek.