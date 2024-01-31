İsrail 116 günde 2 bin 269 katliam yaptı

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 116. gününün geride kaldığı belirtildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 2 bin 269 katliam gerçekleştirirken, hayatını kaybeden ve kayıp olan kişilerin toplam sayısı 33 bin 751 oldu.

Açıklamada naaşı hastanelere ulaşan kişi sayısı 26 bin 751'e yükselirken, ölenlerin 11 bin 500'nünü çocuk, 8 binini kadın, 339'unu sağlık ekipleri, 46'sını sivil savunma ekipleri ve 122'sini de gazeteciler oluşturuyor.

GAZZE'DE 7 BİN KİŞİ KAYIP

Saldırılar sonucu kayıp durumda olan 7 bin kişinin yüzde 70'ini de kadın ve çocuklar oluşturuyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 65 bin 636 kişi yaralanırken, durumu tehlikeli olan 11 bin yaralı kurtarılmak için tedavi amaçlı seyahat etmeye ihtiyacı duyuyor.

Gazze'de 10 bin kanser hastası ölümle burun buruna gelirken, yaklaşık 700 bin kişi ise yerinden edilmeleri sonucunda çeşitli hastalıklara yakalandı.

Yerinden edilmeleri nedeniyle 8 bin kişide viral hepatit enfeksiyonu vakası görüldü ve 60 bin hamile kadın sağlık hizmetlerine erişemedikleri için, 350 bin kronik hasta ilaç verilmemesi nedeniyle risk altında.