İsrail Askeri Arkadaşı Tarafından Vuruldu

İbranice yayın yapan Haaretz gazetesinin aktardığına göre, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında bir İsrail askeri, bir başka İsrail askerine yanlışlıkla ateş açtı. Cuma günü meydana gelen olayda, dost ateşi sonucu ağır yaralanan askerin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu, İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının ardından Batı Şeria'da baskı ve şiddetini artırmıştı.