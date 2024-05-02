İsrail askerlerinin Gazze'de alıkoyduğu Filistinli: "Hayatımın en zor 60 gününü yaşadım"

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'te kara saldırılarını başlattıktan sonra alıkoyduğu 61 Filistinli ve bir cenazeyi serbest bıraktı.

İsrail askerlerinin Gazze'de alıkoyduğu Filistinli: "Hayatımın en zor 60 gününü yaşadım"

Filistin Sınır Kapıları İdaresinden yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 61 Filistinli ile bir Filistinlinin cenazesi, Refah kentindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bırakılan Filistinlilerde işkence ve darp izlerinin görüldüğünü, sağlık durumlarının da kötü olduğunu söyledi.

Serbest bırakılan Filistinlilerden bazıları, tedavi görmek üzere Refah kentindeki hastanelere götürüldü.

İsrail'in serbest bıraktığı kişilerden Cemal el-Iseva, AA muhabirine "Hayatımın en zor 60 gününü yaşadım. Darp, işkence ve sıkıntılara maruz kaldım." dedi.

Iseva, elbiselerini giyerken alıkonulduğunu belirterek, "Beni alıkoydular, soğukta ve yağmurda kıyafetlerimi çıkardılar." diye konuştu.

İsrail askerlerinin, kendisini, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Hamed bölgesinde alıkoyduğunu söyleyen Iseva, neresi olduğunu bilmediği bir yere götürüldüğünü, sürekli hakaret ve saldırılara maruz kaldığını kaydetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgale giriştiği 27 Ekim 2023'ten bu yana aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Alıkoyduğu Filistinlilerden bir kısmını serbest bıraksa da diğerlerinin akıbeti hala bilinmiyor.

Kurbanlık fiyatları belirleniyor! İlk haber Sivas’tan geldi…Kurbanlık fiyatları belirleniyor! İlk haber Sivas’tan geldi…Yurt
# israil # filistin # gazze
Çok Okunanlar
Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin
Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin
15 bin TL'ye arsa fırsatı! TOKİ duyurdu
15 bin TL'ye arsa fırsatı! TOKİ duyurdu
Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu!
16 milyon kişinin maaşı etkilenecek! Asgari ücret artacak mı?
16 milyon kişinin maaşı etkilenecek! Asgari ücret artacak mı?
Altında ralli başlıyor mu? Rüzgar terse döndü
Altında ralli başlıyor mu? Rüzgar terse döndü
Öne Çıkanlar Çin'den Türkiye ile iş birliği açıklaması: "Filistin ve Ukrayna'da..." | Halil Nebiler Çin'den Türkiye ile iş birliği açıklaması: "Filistin ve Ukrayna'da..." | Halil Nebiler Yanardağ tehlikesi nedeniyle 12 bin kişi tahliye edildi Yanardağ tehlikesi nedeniyle 12 bin kişi tahliye edildi