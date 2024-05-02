İsrail askerlerinin Gazze'de alıkoyduğu Filistinli: "Hayatımın en zor 60 gününü yaşadım"

Filistin Sınır Kapıları İdaresinden yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 61 Filistinli ile bir Filistinlinin cenazesi, Refah kentindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bırakılan Filistinlilerde işkence ve darp izlerinin görüldüğünü, sağlık durumlarının da kötü olduğunu söyledi.

Serbest bırakılan Filistinlilerden bazıları, tedavi görmek üzere Refah kentindeki hastanelere götürüldü.

İsrail'in serbest bıraktığı kişilerden Cemal el-Iseva, AA muhabirine "Hayatımın en zor 60 gününü yaşadım. Darp, işkence ve sıkıntılara maruz kaldım." dedi.

Iseva, elbiselerini giyerken alıkonulduğunu belirterek, "Beni alıkoydular, soğukta ve yağmurda kıyafetlerimi çıkardılar." diye konuştu.

İsrail askerlerinin, kendisini, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Hamed bölgesinde alıkoyduğunu söyleyen Iseva, neresi olduğunu bilmediği bir yere götürüldüğünü, sürekli hakaret ve saldırılara maruz kaldığını kaydetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgale giriştiği 27 Ekim 2023'ten bu yana aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Alıkoyduğu Filistinlilerden bir kısmını serbest bıraksa da diğerlerinin akıbeti hala bilinmiyor.