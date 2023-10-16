İsrail Basını Hedef Almayı Sürdüyor! Bu Sefer de Canlı Yayını Bastılar

Basın mensuplarını hedef alarak katleden İsrail, bu kez de canlı yayın bastı. Gazze sınırında canlı yayın yapan Al Araby TV, yayın yaptığı sırada İsrail polisinin baskısına maruz kaldı. Canlı yayında anbean görüntülere yansıyan İsrail polisi, "Gazze'yi toz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail Polisi Yine Basını Hedef Aldı

Sivil katliamlar girişen Siyonist İsrail, uluslararası basını susturmak için özellikle basın mensuplarını hedef alıyor. İsrail kuvvetleri, Gazze'de ve Lübnan sınırında gazetecileri hedef alarak katlederken, bir skandal da canlı yayında görüntülendi. Gazze sınırında canlı yayın yapan Al Araby TV'nin yaptığı yayın, İsrail polisi tarafından sabote edildi. İsrail polisi, yayın yapan muhabiri azarlayarak tehditler savurdu.

İsrail Polisinden Skandal İfadeler

Al Araby TV'nin yayınını basan İsrail polisi yayın yapan muhabire, "İyi şeyler söyleyeceksin, tüm Hamas üyeleri katledilmeli anlıyor musun? Bunları söylemezsen olacaklardan sen sorumlusun" ifadeleriyle saldırdı. Canlı yayında olduğunu hatırlatan muhabire İsrail polisi, "Umrumda değil" diyerek karşılık verdi. Muhabir yaşananlar sonrası "İsrail polisi geldi, bana tehditler savurdu." dedikten sonra İsrail polisi kameranın önüne geçip, "Gazze'ye geleceğiz, toza çevireceğiz, toz olacak tamamen toz" ifadelerini kullandı.