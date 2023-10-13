İsrail Gazetecileri Hedef Alıyor! Yayın Yapan Gazetecilere Bombalı Saldırı Düzenlediler

İsrail saldırılarında basın mensuplarını hedef alıyor. Lübnan sınırında Reuters çalışanları canlı yayında İsrail'in saldırısına uğradı. Bombalı saldırı canlı yayına anbean yansıdı.

İsrail Gazetecileri Hedef Alıyor! Yayın Yapan Gazetecilere Bombalı Saldırı Düzenlediler
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İsrail basın mensuplarını hedef alıyor. Lübnan sınırındaki İngiltere merkezli Reuters çalışanlarının korku dolu çığlıkları canlı yayına yansıdı. İngiltere merkezli Reuters çalışanları canlı yayın yaptığı sırada İsrail'in bombalı saldırısına uğradı. Acıyla bağırdıkları anlar anbean kaydedildi. Canlı yayının yapıldığı bölgede patlama oldu.

Bir Basın Çalışanı İsrail'in Saldırısında Hayatını Kaybetti

Patlamadan sonra kameranın olduğu yerden dumanlar yükseldi. Bir kadın çalışan "Ne oldu, ayağımı hissedemiyorum" diyerek feryat etti. Bir süre sonra da Retures'ın canlı yayın ekranı siyaha düştü. Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda 1 gazetecinin öldüğünü, 3 gazetecinin de yaralandığını aktardı. Ölen gazetecinin Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah olduğu belirtildi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı. Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgilere göre saldırıda yaralanan 5 gazeteci hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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