İsrail Gazze'de Hasta Çocukları Vurdu! Fosfor Bombalarını Çocuk Hastanesine Attılar

İsrail, Gazze'de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Filistinlilerin direnişini kıramayan Siyonist İsrail, Gazze'de sivilleri, savaş suçu sayılan fosfor bombasıyla katlediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bu kez Gazze'de Durra Çocuk Hastanesine fosfor bombası attığını belirtti.

İsrail Hasta Çocukları Fosfor Bombasıyla Vurdu

Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesinin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının facebook sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın açıklamaları yayınlandı. Kentin doğusundaki çocuk hastanesinin fosfor bombalarıyla vurulmasının ardından boşaltıldığını duyuran Kudra, daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail Yerinden Edilen Sivillerin Konvoyunu Vurdu

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişinin öldüğünü, 200'den fazla yaralının olduğunu açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 gündür bombalanan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmek için akşam saat 20.00'ye kadar süreleri olduğunu söylemişti.