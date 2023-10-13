İsrail Filistinlileri Katlediyor! İşte Filistin Yaşanan Gelişmeler

İsrail, Gazze'de ve Batı Şeria'da Filistinlileri katletmeye devam ederken Kudüs'te de Filistinlilerin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'ya girişlerine engel oldu. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da, yaşanan tüm gerginliklere rağmen Müslümanlar, Cuma namazını kıldı. Cuma namazının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail İşgal Altındaki Gazze'ye Yönelik Saldırı Hazırlığında

İsrail ordusu, işgal altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıya hazırlık olarak bölge sakinlerinin evlerini boşatmaları ve Gazze'nin güneyine gitmeleri yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca İsrail Ordusu Gazze sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatını sürdürüyor. Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı medya ofisi ise Filistinlilere "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulundu. İsrail'in 7 Ekimden bu yana Gazze'de ve Batı Şeria'da süren saldırılarında şu ana kadar bin 500'ün üzerinde Filistinli şehit oldu. 7 bin 500 Filistinli yaralandı.

Birleşmiş Milletler Gazze'de Yerinden Edilenlerin Son 24 Saatte Yüzde 30 Arttığını Söyledi

Birleşmiş Milletler (BM), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte yüzde 30 arttığını bildirdi. İsrail Suriye'ye de saldırdı. Şam ve Halep havalimanlarını vurdu. Pistleri zarar gören havalimanları hizmet dışı kaldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Ürdün'ün başkenti Amman'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Blinken önceki gün İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gelerek ABD'nin İsrail'e desteğini iletmiş ve "Burada bir Yahudi olarak bulunuyorum" demişti. Blinken'ın ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin (LOYD OSTİN) de İsrail'e gitti.

İran Dışişleri Bakanı Açıklama Yaptı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair açıklama yaptı. İranlı Bakan, "Diğer Müslüman devletlerle birlikte İsrail'in Gazze halkına yönelik cinayetlerine artık tahammül etmeyeceğimizi yüksek sesle ilan etmek için Beyrut'a geldik." dedi. Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş suçlarının devam etmesi halinde yeni cephe açılması ihtimalinin mümkün olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Lübnan'daki Vatandaşları Uyardı

Türk Dışişleri Bakanlığı ise Lübnan'daki Türk vatandaşları için uyarı yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarına tedbirli olmalarını ve mümkünse Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti. Rusya ve Çin'den de İsrail'in Filistin'e saldırıları konusunda açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu düzenlemesinin tüm taraflar için ciddi sonuçlara yol açacağını bildirdi. Putin, "ABD ve Avrupa Filistin halkının çıkarlarını dikkate almadı" dedi. Çin ise İsrail-Filistin çatışmasının çözümü için "uluslararası barış konferansı" çağrısı yaptı.

Çin "Filistin'e Adil Davranlımadığını" Belirtti

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Meselenin özü, Filistin halkına adil davranılmamasıdır" dedi. Vang "En önemli öncelik, sivillerin güvenliğini sağlamak, yardım için koridorlar açarak Gazze'de ciddi insani krizin ortaya çıkmasını önlemek olmalı." ifadelerini kullandı. Batı ise İsrail'e desteğini sürdürüyor. Uçak gemisi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderen ABD'nin ardından İngiltere de İsrail'e destek için Kraliyet Donanması gemileri göndereceğini açıkladı.