İsrail İnsanlığa Saldırıyor! İşte Filistin Direnişini Selamlayan Ünlüler

İsrail saldırıyor, Batı alkışlıyor. Gazze abluka altında. Saldırılarıyla insanluk suçu işleyen İsrail'in arkasında ABD ve Batı var. Psikolojik savaşa, Holywood'dan, Washington'a pek çok ünlü isim dahil oldu.

İsrail'e Destek Veren Ünlüler

İsrail'e destek içeren paylaşımlar sosyal medyada öne çıkıyor. Ünlü model Kylie Jenner İsrail yanlısı bir hesap üzerinden İsrail bayrağı bulunan ve "Şimdi ve her zaman İsrail halkının yanındayız!" yazan fotoğrafı paylaştı. Tepkiler üzerine paylaşımını silen Jenner'a "Siyasete bulaşıp İsrail'i desteklediğinizi söylemeyin. Filistin uzun zamandır acı çekiyor.", "Siyonistlerle birlikteyseniz insan mısınız?" benzeri tepki dolu mesajlar geldi. Dünyaca şarkıcı Justin Bieber ise İsrail destekli paylaşımında bir skandala imza attı. İsrail'in bombalarla harabeye çevirdiği Gazze'nin fotoğrafını paylaşarak, İsrail için dua istedi. İsrail'i destekleyen bir diğer isim ise Netflix’te yayınlanan Fauda isimli dizinin oyuncusu Idan Amedi oldu. Amedi, İsrail ordusuna katıldığını açıkladı. Oyuncu oynadığı dizi içerisinde de israil ajan grubunda bir karakteri canlandırıyordu.

Filistin'e Destek Veren Ünlüler

Öte yandan Filistin'in yaşadığı zulümleri gören, tarihi direnişi destekleyen sanatçılar sanatçıların mesajları da sosyal medyada gündem oldu. Lübnanlı oyuncu Lila Abdallah Filistin'e destek çağrısında bulundu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı yaptığı paylaşımında " Sessizliği bozalım,, birlik olup savaşalım ve Tanrı bize hakkı savunmayan şöhret ve tesir lütfetsin.. dedi. İngiliz rap müzisyeni Lowkey Filistin'in yıllarca uğradığı zulme karşı başlattığı operasyonu destekledi. Instagram'daki paylaşımında " Bazı insanların seçici öfkesi sadece şok edici. Medyanın propagandayı kontrol edip İsrail'in saldırıya uğradığını düşünmesi çılgınlık. 50 küsur yıllık baskı ama yine de bu son birkaç gün birden manşetlere çıktı. Bunu kimin kontrol ettiği tesadüf değil." dedi. Bir diğer paylaşımında da şimdiye kadar 91 çocuğun öldürüldüğünü aktardı. Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid, sosyal medya hesaplarında İsrail'in saldırılarına ilişkin, "Filistinlilerin mücadelesi ve işgal altında süren yaşamlarına dair derin üzüntü duyuyor, duygularını paylaşıyorum. sözleriyle dile getirdi. Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik de Instagram hesabında, "Özgür Filistin" yorumuyla kendi fotoğrafını paylaşarak Filistin'e destek verdi.