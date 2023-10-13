Hamas’tan İsrail’e Büyük Rest! "Kara Harekatında Ordunuzu Ezeriz"

7 Ekim'de Hamas, direniş hareketinin yerleşim yerlerine başlattığı harekat üzere İsrail'e 1.000 savaşçı sızdırdığı ve 5.000'den fazla roket fırlattığı sürpriz bir taarruz başlattı.

Planladığımızdan Daha Fazlasını Başardık

Kassam Tugayları askeri sözcüsü Aksa Tufanı Operasyonu kapsamında "15 noktadan imha ettiğimiz [İsrail ordusunun] sadece Gazze Tümenini hedef alan 3.500 füze ve top mermisi fırlattık ve ayrıca merkezlerine saldırırken 10 askeri müdahale noktasına daha taarruz ettik" açıklamasında bulundu.

Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın "bu savaşta düşündüğümüzden ve planladığımızdan daha fazlasını başardığını" doğruladı ve "savaştan önce düşmanla çatışmanın geleceğine ilişkin olarak direniş ekseniyle koordinasyon hızının arttığını ve geliştiğini" belirtti.

İsrail, yaşanan olaylardan sonra Gazze'yi tamamen abluka altına alarak, su ve elektriği keserek ve tüm mahalleleri yerle bir eden büyük füze saldırıları düzenleyerek karşılık verdi.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari Salı sabahı yaptığı açıklamada, Gazze'nin siviller gözetilmeksizin bombalanmasına atıfta bulunarak, " Önemli olan isabet değil zarar vermektir" dedi.

Çatışmalarda yaklaşık 1.200 İsrailli ve 1.354 Filistinli öldürüldü.

Kara Harekatı Durumunda Onları Ezeriz

Ebu Ubeyde İsrail'e yönelik sürpriz harekatla ilgili olarak şunları söyledi: "Aksa Tufanı uygulanmadan önce niyetlerimizi, eğitimimizi ve hareketlerimizi gizlemek istiyorduk ve görevleri etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri için kuvvetleri eğitmek üzere kapsamlı planlar yaptık. Ayrıca savaşa 3,000 savaşçı ve destek operasyonları için 1,500 savaşçı çağırmak üzere kesin bir plan yaptık."

Ebu Ubeyde, "Kassam Tugayları'nın düşmana karşı 2022'nin başlarında başlayan stratejik bir aldatmaca uyguladığını" vurguladı. Ubeyde şunları söyledi:

- Kassam Tugayları sahadaki savaşın gidişatını kontrol ediyor ve savunma alanındaki hazırlığımızı teyit ediyoruz, savaş yapımız ve silahlanmamız etkili bir savunma yapmamızı sağlıyor." İsrailli yetkililer Hamas'ı yok etmek amacıyla hava saldırılarına ek olarak Gazze'ye kara harekâtı başlatma niyetinde olduklarını açıkladılar. Buna karşılık Ebu Ubeyde İsrail ordusunu "Gazze'ye karadan girmeye cüret ederlerse onları ezeriz" diye uyardı ve "düşmanın saldırıyı karadan genişletme tehdidi bizi düşmana büyük can ve teçhizat kaybı şeklinde acı verecek seçenekleri devreye sokmaya itecekti.

Öte yandan Hamas, İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında yabancıların da bulunduğu 13 esirin öldüğünü açıkladı.