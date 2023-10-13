İsrail Bu Sabahtan İtibaren Gazze'de 100 Kişiyi Öldürdü

İsrail savaş uçaklarının cuma sabahından itibaren Gazze kentine düzenlediği yoğun bombardımanda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti, 1000 Filistinli yaralandı.

İsrail Bu Sabahtan İtibaren Gazze'de 100 Kişiyi Öldürdü
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İsrail savaş uçakları 7 gündür, Filistinli sivilleri, kamu ve özel mülkleri bombalamaya devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının hiçbir uyarıda bulunmaksızın yüzlerce ton bomba attığı Gazze'de onlarca konut yerle bir oldu.

Bu sabah itibarıyla devam eden saldırılarda en az 100 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 1000 Filistinli yaralandı.

Haberde ayrıca Aksa Hastanesi'nde morglarda yer kalmadığı, cenazelerin çadırlarda bekletilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

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# israil # filistin # gazze
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