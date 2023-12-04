İsrail Çoğu Çocuk Olan 30 Sivili Öldürdü

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk en az 30 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Çoğu Çocuk Olan 30 Sivili Öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze kentinin Şucaiye ve Zeytun mahallelerinde çok sayıda evi bombaladığı belirtildi.

Söz konusu saldırılarda çoğu çocuk en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılan haberde, İsrail savaş uçaklarının et-Tuhaf Mahallesi'ndeki sivil savunma ekiplerini hedef alması sonucu 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail topçu birliklerinin de kuşatması altındaki Zeytun Mahallesi'ne yoğun hava saldırılarının devam ettiğine işaret edilen haberde, Filistin Kızılayı'nda gönüllü sağlık çalışanı 37 yaşındaki Usame Taye'nin de Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarda öldüğü vurgulandı.

İsrail Gazze'ye Saldırdı! En Az 30 Kişi Hayatını Kaybetttiİsrail Gazze'ye Saldırdı! En Az 30 Kişi Hayatını KaybetttiDünya
# israil # gazze # hamas
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