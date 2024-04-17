İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırdı: 2'si çocuk 4 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okulu bombalaması sonucu 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırdı: 2'si çocuk 4 kişi öldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrailGazze kentinin batı kesiminde yer alan eş-Şati Mülteci Kampı'nda sığınma merkezi olarak kullanılan Şuhaybir Okulunu hedef aldı.

İsrail ordusunun saldırısında 2'si çocuk 4 sivil yaşamını yitirdi, diğer bazı vatandaşlar yaralandı.

Görgü tanıkları da eş-Şati Mülteci Kampı'nda binlerce sivilin sığındığı okulda, İsrail saldırısıyla büyük hasar oluştuğunu aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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