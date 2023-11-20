İsrail Güçleri Gazze'de 300'den Fazla Filistinliyi Alıkoydu

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 300'den fazla kişiyi "çeşitli Filistinli örgütlere üye oldukları" gerekçesiyle alıkoydu.

İsrail Güçleri Gazze'de 300'den Fazla Filistinliyi Alıkoydu
Son Güncelleme:

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne karadan düzenlediği saldırılar sırasında alıkonulan Filistinlilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ana kadar 300'den fazla Filistinlinin alıkonulduğu ve sorgulanmak üzere İsrail'e getirildiği belirtildi.

Bu kişilerin "çeşitli Filistinli örgütlere mensup" olduğu öne sürülen açıklamada, soruşturmayı yürütmek üzere İsrail'in güneyinde geçici olarak açılan "sorgu merkezinin" sabit bir tesise dönüştürüldüğü kaydedildi.

Söz konusu merkezin nerede olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

# gazze şeridi # israil filistin
Çok Okunanlar
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı!
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı!
Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Dava!
Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Dava!
Bal Yediğimizde Bakın Vücudumuzda Neler Oluyor!
Bal Yediğimizde Bakın Vücudumuzda Neler Oluyor!
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre....
Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre....
Öne Çıkanlar İYİ Parti Tarihe Karışıyor! Meral Akşener İtiraf Etti İYİ Parti Tarihe Karışıyor! Meral Akşener İtiraf Etti Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Dava! Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Dava!