İsrail Güçleri Gazze'de 300'den Fazla Filistinliyi Alıkoydu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne karadan düzenlediği saldırılar sırasında alıkonulan Filistinlilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ana kadar 300'den fazla Filistinlinin alıkonulduğu ve sorgulanmak üzere İsrail'e getirildiği belirtildi.

Bu kişilerin "çeşitli Filistinli örgütlere mensup" olduğu öne sürülen açıklamada, soruşturmayı yürütmek üzere İsrail'in güneyinde geçici olarak açılan "sorgu merkezinin" sabit bir tesise dönüştürüldüğü kaydedildi.

Söz konusu merkezin nerede olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.