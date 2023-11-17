İsrail Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 02.25'de Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

İsrail Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi
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Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşmanın Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

# israil # gazze # suriye
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