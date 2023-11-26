İsrail Suriye'ye Saldırdı! Havaalanı Hizmet Dışı Kaldı
Suriye'den askeri kaynaklar, Şam'da bulunan uluslararası havalimanının İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alındığını belirtti. Saldırı sonrası havalimanı hizmet dışı kaldı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Uluslararası Şam Havalimanı'na yerel saatle 16.50'de İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Haberde, "Golan Tepeleri üzerinden Şam'da bazı askeri noktalarla havalimanı hedef alındı. Hava savunma sistemleri karşılık verip roketlerin çoğunu düşürdü." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, can kaybına ilişkin bilgi verilmezken, maddi hasar meydana geldiği belirtildi. İsrail'den ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı