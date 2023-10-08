İsrail'de Savaş Hali İlan Edildi!

İsrail'de abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nden başlayan Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Savaş Hali İlan Edildi!

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, ülkedeki durum ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, diğer istihbarat ve güvenlik üst düzey yetkililerinin güvenlik oturumu düzenlediği ifade edildi.

Oturumda alınan karar da resmi açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, ülkede "savaş hali" ilan edildiği ve büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığı kaydedildi.

Başbakanlığın açıklamasında ayrıca, "Savaş 7 Ekim 2023 sabah 06.00'da başladı." ifadeleri kullanıldı.