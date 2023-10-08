İsrail'de Savaş Hali İlan Edildi!

İsrail'de, Hamas'ın başlattığı operasyonların ardından önemli kararlar alınmaya devam ediliyor. Zor durumda olan İsrail'de son olarak Başbakanlıktan yapılan açıklamada ülkede savaş hali ilan edildiği duyuruldu.

İsrail'de Savaş Hali İlan Edildi!
Son Güncelleme:

İsrail'de abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nden başlayan Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Savaş Hali İlan Edildi!

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, ülkedeki durum ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, diğer istihbarat ve güvenlik üst düzey yetkililerinin güvenlik oturumu düzenlediği ifade edildi.

Oturumda alınan karar da resmi açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, ülkede "savaş hali" ilan edildiği ve büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığı kaydedildi.

Başbakanlığın açıklamasında ayrıca, "Savaş 7 Ekim 2023 sabah 06.00'da başladı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Gazze'de 6 Kişilik Aileyi Hayattan Kopardı!İsrail Gazze'de 6 Kişilik Aileyi Hayattan Kopardı!Dünya
# israil # filistin # gazze # hamas
Çok Okunanlar
Hamas'tan Aksa Tufanı Operasyonuyla İlgili Açıklama!
Hamas'tan Aksa Tufanı Operasyonuyla İlgili Açıklama!
Bu geceye dikkat edin! Meteoroloji o illeri uyardı!
Bu geceye dikkat edin! Meteoroloji o illeri uyardı!
Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı!
Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı!
İşte Zafer Partisi'nin İsrail Sevgisi
İşte Zafer Partisi'nin İsrail Sevgisi
Sancaktepe'de 3 Çocuğun Ölümüne İlişkin Bilirkişi Raporu Yayımlandı
Sancaktepe'de 3 Çocuğun Ölümüne İlişkin Bilirkişi Raporu Yayımlandı
Öne Çıkanlar Türk Gençliği ABD'yi Uyardı: "ABD Kovulacak PKK Yok Edilecek!" Türk Gençliği ABD'yi Uyardı: "ABD Kovulacak PKK Yok Edilecek!" Ev Yapımı Turşulara Dikkat! Kansere Yol Açıyor Ev Yapımı Turşulara Dikkat! Kansere Yol Açıyor