İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 2 ayda 75 Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail'in gazetecilere yönelik ölümcül saldırıları sürüyor. İsrail'in Gazze şeridi'ne yönelik saldırılarında 2 ay içinde öldürülen gazetecilerin zayısı 75'e çıktı.

Gazetecileri Koruma Komitesi: İsrail, Gazze'de tutukladığı gazeteci Kahlut'u hemen serbest bırakmalı

Öte yandan, ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail güçlerince alıkonulan Filistinli gazeteci Diaa el Kahlut'un derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

CPJ, İsrail ordusu tarafından dün aile fertleri ile birlikte üzeri soyularak darbedildikten sonra alıkonulan gazeteci Kahlut'la ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Katar tarafından finanse edilen, Londra merkezli Al Araby Al Jadeed gazetesi muhabiri Filistinli Kahlut ve henüz sayıları tam belirlenemeyen bazı aile üyelerinin dün Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'nın El Suk bölgesinde İsrail güçlerince tutuklandığı ifade edildi.

CPJ'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Şerif Mansur, "Gazeteci Kahlut'un Gazze'nin kuzeyinde aile üyeleriyle birlikte tutuklandığına ilişkin haberlerden derin endişe duyuyoruz. İsrail ordusu Kahlut'un nerede olduğunu açıklayıp onu ivedi bir şekilde serbest bırakmalı, savaşı takip eden tüm gazeteciler ve onların ailelerinin can güvenliği için de gerekli adımları atmalıdır." ifadelerini kullandı.

Üzeri Soyulup Darbedildi

Kahlut'un çalıştığı Al Araby Al Jadeed gazetesinin haberine göre, Filistinli gazeteci ile dün öğle saatlerinden itibaren irtibat kesildi ve daha sonra tutuklanma bilgisi ailesinden teyit edildi.

Haberde, İsrail askerlerinin Kahlut'a silah dayadığı, engelli kızını geride bırakmaya zorladığı ve ardından üzerini soyup darbettikleri kaydedildi.

Al Araby Al Jadeed Editörü Husam Kanafani, Kahlut'un akıbetinin öğrenilmesi ve serbest bırakılması için çalıştıklarını belirtti.

Kanafani, İsrail'in, suçlarının belgelenmesini engellemek için gazetecileri kasıtlı olarak öldürdüğünü, hedef aldığını veya tutukladığını ifade etti.