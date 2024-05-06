İsrailli Bakan, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmesine rağmen Refah'a saldırı çağrısı yaptı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas’ın Mısır ve Katar’ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması önerisine onay verdiğini açıklamasına rağmen Refah’a kara saldırısı çağrısında bulundu.

İsrailli Bakan, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmesine rağmen Refah'a saldırı çağrısı yaptı

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas'ın oyunlarının tek bir cevabı var: Derhal Refah'a saldırı emri!" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye askeri saldırıların artırılması çağrısında da bulunan Ben-Gvir, "Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılmasını" isteyerek, "Hamas tamamen yenilene kadar" Gazze'ye saldırıların durmamasını istedi.

İsrail ordu radyosu ise güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Refah karadan saldırı hazırlıklarının "planlandığı gibi devam ettiğini" duyurdu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Heniyye'nin, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurmuştu.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmamıştı.

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