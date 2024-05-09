İsrailli bakanın iddiasına jet yanıt



Türkiye karşıtı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Ankara’nın İsrail'e yönelik ticari kısıtlamalarının çoğunu kaldırdığını öne sürdü.



Katz’ın iddiasına Ticaret Bakanlığından yanıt gecikmedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarının "hayal ürünü" olduğunu söyledi.



İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir."



Öte yandan, Ticaret Bakanlığı, İsrail'i ihracat yasağı nedeniyle dahilde ve hariçte işleme belgeleri ve ihracatlarını kapatmak zorunda olan şirketlere, mücbir sebep süre uzatımı getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "İsrail ile ihracatta esneme kesinlikle yok. Şirketler, bu belgeyi kapatabilmek için, ek sürede başka ülkeye ihracat yapabilir" denildi.



Türkiye, 9 Nisan’dan itibaren İsrail’e 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulamaya başlamıştı. İsrail’in Gazze’ye saldırılarını sürdürmesi ve insani yardımların ulaştırılmasına engel olması nedeniyle, 3 Mayıs’tan itibaren kısıtlamanın kapsamı genişletilmiş; İsrail ile tüm ithalat ve ihracat durdurulmuştu.





