Antalya'da LGBT dayatmasına hizmet: Trans güzellik yarışması

Antalya'da bir eğlence merkezinde translardan oluşan bir güzellik yarışması düzenlendi. Vatan Partisi Öncü Kadın sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepki gösterdi.

Editör: Özgür Doğu Saymaz
Son Güncelleme:

Bu eylemlerle LGBT propagandası yapıldığını belirten Avukat Zerrin Öztürk, bu normalleştirme çalışmalarına hükümetin kanunla karşılık vermesini istedi.

Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi. Bir eğlence merkezinde yapılan yarışma sosyal medyadan duyuruldu. Vatan Partisi etkinliğe tepki gösterdi.

Yarışmayla LGBT Propagandası yapıldığına dikkat çeken Öncü Kadın Merkez Yürütme Kurulu üyesi Zerrin Öztürk yapılan iş bir normalleştirme çalışmasıdır dedi.

Öztürk bu tarz propagandaların trans bireyleri de hedef aldığını açıkladı.

İnsanın toplumsal ilerleyişinin hedef alındığını belirten Öztürk, "LGBT kanunu biran evvel çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.

"Öğretmenler ölüyor, meclis uyuyor""Öğretmenler ölüyor, meclis uyuyor"Gündem
# antalya # transeksüel # lgbt
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı!
İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı!
Şemsiyelerinizi hazırlayın! 9 Mayıs 2024 hava durumu
Şemsiyelerinizi hazırlayın! 9 Mayıs 2024 hava durumu
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!
100 bin TL ihtiyaç kredisinin faizi ne kadar? İşte en düşük faizli bankalar
100 bin TL ihtiyaç kredisinin faizi ne kadar? İşte en düşük faizli bankalar
Hangi yatırım aracı daha çok kazandırıyor? Altın mı dolar mı? Uzman isimden kritik açıklamalar
Hangi yatırım aracı daha çok kazandırıyor? Altın mı dolar mı? Uzman isimden kritik açıklamalar
Öne Çıkanlar Eurovision şarkı yarışmasında İsrail protesto edildi | ULUSAL HABER Eurovision şarkı yarışmasında İsrail protesto edildi | ULUSAL HABER Edirne'de bir yıl içinde yakalanan düzensiz göçmen sayısı belli oldu Edirne'de bir yıl içinde yakalanan düzensiz göçmen sayısı belli oldu