Antalya'da LGBT dayatmasına hizmet: Trans güzellik yarışması

Bu eylemlerle LGBT propagandası yapıldığını belirten Avukat Zerrin Öztürk, bu normalleştirme çalışmalarına hükümetin kanunla karşılık vermesini istedi.

Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi. Bir eğlence merkezinde yapılan yarışma sosyal medyadan duyuruldu. Vatan Partisi etkinliğe tepki gösterdi.



Yarışmayla LGBT Propagandası yapıldığına dikkat çeken Öncü Kadın Merkez Yürütme Kurulu üyesi Zerrin Öztürk yapılan iş bir normalleştirme çalışmasıdır dedi.



Öztürk bu tarz propagandaların trans bireyleri de hedef aldığını açıkladı.



İnsanın toplumsal ilerleyişinin hedef alındığını belirten Öztürk, "LGBT kanunu biran evvel çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.