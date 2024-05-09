"Öğretmenler ölüyor, meclis uyuyor"

Bir okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi Ankara’da protesto edildi. Meclis önünde toplanan öğretmenler, eğitimcilere yönelik şiddetin toplumsal sorun haline geldiğini belirtti. Kınama mesajlarının yetersiz olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda düzenleme istedi.

EĞİTİMCİLER, ARTIK KINAMA İSTEMİYORUZ, MESLEK KANUNU İSTİYORUZ DEDİ

Öğretmen cinayeti, eğitim camiasını ayağa kaldırdı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuya ilişkin şunları söyledi:

Görülüyor ki eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmıştır. Maalesef yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiştir.)



Eğitimcilerin çağrılarına artık sessiz kalınmamasını gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması için TBMM’yi harekete geçmeye davet ediyoruz)

Meclis önündeki açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptı. Yalçın, eylemlerinin bir hafta boyunca süreceğini duyurdu. .





- Bugün yaptığımız Basın açıklamasının ardından Cuma günü iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz.1 Hafta sürecek dilekçe kampanyası başlatacağız TBMM Başkanlığına verilmek üzere topladığımız imzaları yine bir basın açıklamasıyla teslim edeceğiz.







