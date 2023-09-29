İsveç Çete Savaşlarının Pençesinde! Ordu Sokağa İniyor!

Sosyal medyada ve Batı yanlısı basında sık sık "güvenilir şehir" olarak ön plana çıkartılan İsveç, şiddet olaylarının pençesinde kıvranıyor. NATO'ya üyelik sürecinin devam ettiği ve Türkiye'nin terörle arasına mesafe koymasını istediği İsveç'te sokaklar savaş alanına döndü. Terör örgütlerine kucak açan İsveç, çete savaşlarıyla çalkalandı.

İsveç'te Şiddet Olaylarında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

İsveç'in resmi televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveç, Aralık 2019'dan bu yana en kanlı ayını yaşadı. Gerçekleştirilen saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 7'si çete bağlantılı isimler.

Anaokulu Önünde Silahlı Saldırı

Perşembe gecesi İsveç'in başkenti Stockholm'de bir anaokulunun önünde silahlı saldırı meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde silahla yaralanan iki kişi buldu. Yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Üç Şiddet Olayı Daha Yaşandı

İsveç'te perşembe günü gerçekleşen saldırı sonrası üç saldırı daha yaşandı. Bunlar kısa zamanda gerçekleşti. Uppsala'da bir patlama meydana geldi. Akabinde Jordbro'da bir silahlı saldırı ve Fruängen'de başka bir silahlı saldırı daha yaşandı.

Çete Liderleri Majid ve Abdo Arasında Çatışmalar Şiddetlendi

Stockholm'de faaliyet gösteren çete lideri Rawa Majid ve eski sağ kolu İsmail Abdo'nun arasında çatışma çıktığı belirtiliyor. İddialara göre uyuşturucu ele geçirilmesi borç yarattı ve savcılara göre Rawa Majid kendi satıcılarını kandırmakla suçlanıyor. Akrabalarına yönelik saldırılar, çatışmanın güç ve paradan çok onur ve intikamla ilgili görünmesine neden oldu. İkili arasında eylül ayı ilerledikçe şiddet olayları artış gösterdi.

İsveç Polisi Basın Toplantısı Düzenledi

Perşembe ve Cuma günleri polis, çete bağlantılı son cinayetlerle ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamada polis komutanlığı şefi Erik Åkerlund, "Birçoğu gözaltına alındı, ancak yenileri ortaya çıkıyor" dedi. Norrmalm polisinden Erik Åkerlund, suçluların davranışlarının çeşitli düzeylerde geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştığına dikkat çekerek, "Sorun şu ki hala çok sayıda genç insan var ve taraf seçiyorlar: bir günden diğerine yeni bir rakibiniz olabiliyor." ifadelerini kullandı.

İsveç Polisi Durumu Kontrol Altına Almakta Zorlanıyor

İsveç polis komutanlığı şefi Erik Åkerlund, "Aynı anda her yerde olmak mümkün değil, çok fazla yer ve insan var, sanırım herkes bunu anlıyor, ancak elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Åkerlund, "Çok sayıda suçluyu tutukluyoruz, birçoğu gözaltında ama yine de yeni suçluların arenaya çıktığını ve çok ciddi şiddet suçları işlediğini görebilirsiniz. İnsanların genel olarak toplumdan hayal kırıklığına uğramasını anlayabiliyorum." dedi.

İsveç'te Ordu Sokağa İniyor

Yaşanan gelişmeler ve polisin yetersiz kalması sonrası İsveç ordusunun duruma müdahale etmek için sokağa ineceği açıklandı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, canlı yayında yaptığı konuşmada "Çeteleri yakalayacağız ve onları yeneceğiz" sözünü verdi. Kristersson, ordunun sokağa inmesiyle ilgili ayrıntıları paylaşmadı.