NATO'ya girecek LGBT ordusu hazır! İsveç ordusu 'Euro pride' etkinliklerine katıldı

İsveç ordusu, Avrupa'da LGBT üyeleri için düzenlenen etkinliklere katıldı. Binlerce İsveç askeri üniformalarının üstüne rengarenk figürler ve ellerinde LGBT bayrakları ile yürüyüş yaptılar.

İSVEÇ ORDUSUN'DAN LGBT DESTEĞİ

İsveç ordusu askerleri, LGBT yürüyüşüne katıldı. Binlerce askerin eğlenerek yürüyüşe destek vermesi dikkatlerden kaçmadı. NATO onay sürecindeki İsveç ordusunun, sözde 'Rus saldırıları ihtimali' olduğuna yönelik NATO'ya giriş gerekçesinin de bu etkinlik açığa çıkmış olduğuna yönelik iddialarda var.

NATO İÇİNDEKİ ÇÜRÜME

İsveç ordusunun haricinde ABD, İsviçre, Kanada başta olmak üzere birçok ülke ordusunun LGBT destek verdiği açıkça görülmektedir. Çürümüş bir sistem içerisine yeni ülkelerin dahil edilmesi ahlaki ve taktik strateji açısından orduların büyük kayıplara uğramasına neden olabilir.