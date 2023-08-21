Japonya'da Asgari Ücrete Tarihi Zam: 1978'den Beri En Büyük Artış Gerçekleşiyor

Japonya'da Asgari Ücrete Tarihi Zam: En Büyük Artış 1978'den Beri Japonya Çalışma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, uzun bir aradan sonra ülkede asgari ücretlere büyük bir zam yapılacağı açıklandı. Bu artış, 1978 yılından bu yana görülen en yüksek düzeyde gerçekleşecek.

JAPONYA'DA ASGARİ ÜCRETE TARİHİ ZAM: 43 YENLİK BÜYÜK ARTIŞ

Japonya'da Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, asgari ücret saat başına ortalama olarak 43 Yen artacak. Bu zam, 1978 yılından bu yana gerçekleşen en büyük artış olarak kayıtlara geçecek. Yeni düzenlemeyle Japonya'da saatlik asgari ücret 1004 Yen olacak, bu da yaklaşık 6,91 doları ifade ediyor.