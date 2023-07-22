Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! Johnny Depp otel odasında intihar mı etti?

Johnny Depp, olaylı boşanma ve sonrasında eski eşi Amber Heard'e karşı kazandığı şiddet davasının ardından sinemaya görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanan ünlü oyuncu hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

ŞOKE EDEN İNTİHAR İDDİASI

Daily News Hungary'ye göre, Johnny Depp'in Budapeşte'deki konseri 18 Temmuz'da otel odasında bayıldığı için iptal edildi. Yüksek dozda uyuşturucu alıp intihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyor.

KONSERİ İPTAL OLMUŞTU

Budapeşte'deki konserin iptali için resmi bir neden belirtilmezken Mirror, Depp'in Mayıs ayında yaşadığı bir ayak bileği yaralanmasından kaynaklanabileceğini bildirdi. Mirror, Depp'in Glasgow konseri öncesinde, konserine giderken destek için bir koltuk değneğine ihtiyaç duyduğunun görüldüğünü yazdı.