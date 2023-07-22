Tüyleri ürperten haber! Johnny Depp öldü mü? Johnny Depp neden intihar etti? Johnny Depp kimdir?

Kaptan Jack Sparow karakteriyle hafızalara kazınan Johnny Depp, son bir yıldır yeniden kamera karşısına geçti. Vamperies grubuyla konser bile veren Johnny Depp hakkında ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Son konserini iptal etmesi ardından ve bir haftadır sergilediği tuhaf davranışlar normla karşılandı. Ancak geçen akşam otel odasında Johhny Depp’in baygın bulunduğu ortaya çıktı.

JOHNNY DEPP ÖLDÜ MÜ?

İddialara göre yüksek oranda uyuşturucu alan Johnny Depp’in bulunduğu zaman nefes almadığı söylendi.

Sağlık görevlileri 60 yaşındaki ünlü oyuncuya ilk müdahaleleri otel odasında yaptı. Gizli tutulan bu bilgiler basına sızdırıldı.

18 Temmuz 2023 tarihindeki Budapeşte konserinin iptal edilmesi ardından ortaya çıkan haber hayranlarını kok-rkuttu.

JOHNNY DEPP İNTİHAR MI ETTİ?

İddialar arasında Johnny Depp’in intihar ettiğine dair ayrıntılarda yer aldı. Son günlerde psikolojik olarak hızlı dağılan Johnny Depp, hakkındaki bu iddialar karşısında henüz bir açıklama gelmezken sosyal medyada bu durumun Amber Heard’ın düzenlediğine dair yorumlar yer aldı.

İkili geçtiğimiz sene tüm dünyanın gözleri önünde itibar kazanma mahkemesinde tüm gerçekleri ortaya çıkarmış. Amber Heard, davayı kaybetti. Johnny Depp ise sunduğu delillerle suçsuz olduğunu ispatladı.

JOHNNY DEPP KİMDİR?

Gerçek adı John Christopher Depp 9 Haziran 1963 yılında doğdu. 12 yaşında annesinin hediye ettiği bir gitarla hayatında değişimler yaşayan Depp, anne ve babasının boşanmasının ardından hayatı karardı. Okulu bırakıp müzik grubuna giren Depp, burada evlendi.

The Kids grubunun bas gitaristinin kız kardeşi Lori Anne Allison evlendikten sonra ilk oyunculuk deneyimini kazanmaya başlayacaktı. 1984 yılında eşi yardımıyla Nicolas Cage ile tanıştı ve ilk filmi Elm Sokağı Kâbusu'nda oynama şansı buldu.

Daha sonra Lori ile yollarını ayırdı. Ardından Hollywood’un yükselen ismi haline geldi. Birçok film projesinde yer aldı. Ödüller aldı. İki çocuk babası olan johnny, Kaptan Jack Sparow ile ise tamamen hafızalara yerleşti.

Karakter ile bütünleşen Depp’in hayatı Amber Heard ile evliliği sonrası değişti. Heard, Depp’in kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Boşanma 2016 yılında gerçekleşti. Ancak itibar mahkemesi 2020 yılına kadar devam etti. Bu süreçte Depp, ortaya atılan iddiaları yalanlayan delillerle ortaya çıktı. Heard mahkemeyi kaybetti.