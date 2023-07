Robert Oppenheimer kimdir?

Christopher Nolan'ın yönetmenliğindeki Oppenheimer filmiyle beraber J. Robert Oppenheimer, sosyal medyada gündem oldu. Hayatı ve icatlarını merak edenler internette Oppenheimer'ı aratmaya başladı. İşte Robert Oppehneimer'ın hayatı hakkında bilinmeyenler...

İlk nükleer bombanın üretilmesindeki rolü nedeniyle "atom bombasının babası" olarak bilinen ABD'li teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer, Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılan atom bombalarının ardındaki isimdi. Bu bombalar Oppenheimer'ın başında olduğu Los Alamos Laboratuvarı'nda üretilmişti.

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı Oppenheimer, 21 Temmuz’da gösterime girecek. Murphy, filmde, nükleer silahların geliştirilmesinde büyük rol oynayan teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer’ı canlandırdı.

J. Robert Oppenheimer varlıklı bir ailenin çocuğu olarak 22 Nisan 1904’te ABD’nin New York şehrinde dünyaya geldi ve küçük yaşlardan itibaren olağanüstü entelektüel yetenekler gösterdi.

Harvard Üniversitesi’ne devam etti ve daha sonra İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nde okudu ve burada Max Born ve Paul Dirac gibi önemli fizikçilerle çalıştı.

MANHATTAN PROJESİ

Oppenheimer kuantum mekaniği alanına önemli katkılarda bulundu. Elektronlar ve pozitronlar teorisinin yanı sıra kozmik ışınların doğası üzerine araştırmalar yaptı. Bu alandaki çalışmaları, gelecekte teorik fiziğe yapacağı katkıların temelini oluşturdu.

II. Dünya Savaşı sırasında Oppenheimer, ilk atom bombasını yapmayı amaçlayan çok gizli bir araştırma ve geliştirme çabası olan Manhattan Projesi’nde önemli bir rol oynadı. New Mexico’daki Los Alamos Laboratuvarı’nın bilimsel direktörü olarak atandı ve burada bombanın geliştirilmesini denetledi.

ATOM BOMBASI VE TRİNİTY TESTİ

Oppenheimer’ın liderliğinde Los Alamos’taki ekip ilk atom bombasını başarıyla üretti ve test etti. Trinity kod adlı test 16 Temmuz 1945’te New Mexico çölünde gerçekleştirildi ve bilim ve savaş tarihinde çok önemli bir an oldu.

GÜVENLİK İZNİ İPTAL EDİLDİ

Başarılı testin ardından Japon şehirleri Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombaları atılarak İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi hızlandırıldı. Ancak Oppenheimer’ın nükleer silahların geliştirilmesindeki rolü savaş sonrası yıllarda bazı tartışmalara yol açtı. Komünist ideolojilere sempati duyduğu suçlamalarıyla karşılaştı ve ABD’deki McCarthycilik döneminde güvenlik izni iptal edildi.

Tartışmalara rağmen Oppenheimer akademiye ve teorik fiziğe katkıda bulunmaya devam etti. Princeton’daki İleri Araştırmalar Enstitüsü de dahil olmak üzere çeşitli üniversitelerde önemli görevlerde bulundu. Kuantum alan teorisi ve astrofiziğe yaptığı katkılar etkili olmaya devam etti.

18 Şubat 1967’de New Jersey’in Princeton şehrinde vefat den Oppenheimer hayatı boyunca Enrico Fermi Ödülü ve Liyakat Madalyası da dahil olmak üzere çok sayıda ödül ve onur aldı. Karşılaştığı zorluklara rağmen 20. yüzyılın en önemli fizikçilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

FİLM, ÖDÜLLÜ KİTABA DAYANIYOR

Film, Kai Bird ile Martin J. Sherwin’in yazdığı Pulitzer ödüllü "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" adlı kitabına dayanıyor. Tarihçi Kai Bird, filmi izledikten sonra "Şaşkın bir durumdayım. Duygusal anlamda iyileşme sürecindeyim" dedi.