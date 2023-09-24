Karabağ barut fıçısına dönüştürülmüş! Azerbaycan Karabağ'da el konulan silahların listesini açıkladı

Azerbaycan ordusunun terörle mücadele operasyonu sonrası Karabağ'da Ermeni silahlı grupların silahsızlandırılması için çalışmalar sürüyor.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son 3 günde el konulan askeri teçhizat, silah ve mühimmatın listesini açıkladı.



El konulan teçhizatlar arasında 4 tank, 1 piyade zırhlı aracı, 3 monteli zırhlı araç, 12 obüs, 50 füze, 3 Fagot tanksavar ve 28 uçaksavar ile çok sayıda havan topu mermisi, patlayıcı yer alıyor.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan işgali döneminde Karabağ'ın barut fıçısına dönüştürüldüğünü söyledi.



Hacıyev, şunları söyledi:

- Silahsızlandırma sürecinin ilk 3 günü, işgal yıllarında Karabağ'ın, askeri depo sayısı ile biriktirilen silah ve mühimmat bakımından dünyanın en militarize bölgesine dönüştürüldüğünü ortaya koydu. Nüfus ve yüz ölçüm oranına göre bölgenin bu kadar militarize edileceğini beklemiyorduk.