Karabağ'daki Yasadışı Rejimin Eski Bakanı Vardanyan Terörü Finanse Etmekten Azerbaycan Tarafından Tutuklandı

Azerbaycan'dan Ermenistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Karabağ'daki yasadışı rejimin eski bakanı Vardanyan tutuklandı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada Vardanyan'ın Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlere silah ve mühimmat sağladığı ve onları finanse ettiği belirtildi.

Karabağ'daki Yasadışı Rejimin Eski Bakanı Vardanyan Terörü Finanse Etmekten Azerbaycan Tarafından Tutuklandı

Dün Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızlarınca gözaltına alınan sözde Ermeni yönetiminin eski "devlet bakanlarından" Ruben Vardanyan tutuklandı. Açıklama Azerbaycan Devlet Güvenlik Serivisi tarafından yapıldı. Açıklamada Vardanyan'ın Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlere silah ve mühimmat sağladığı, onları finanse ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

Yasadışı Ermeni Rejiminin Eski Bakanı Vardanyan Tutuklandı

Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, "terörü finanse etme", "yasa dışı silahlı grupların oluşumunda ve faaliyetinde yer alma" ve "Azerbaycan sınırını yasa dışı yollarla geçme" suçlamaları ile hakim karşısına çıkarılan Vardanyan'ın tutuklandığı belirtildi. Devlet Güvenlik Servisi, Vardanyan'ın sorgulanmasına ilişkin görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Karabağ'daki Yasadışı Rejimin Bakanıydı! Ruben Vardanyan Azerbaycan Tarafından Gözaltına AlındıKarabağ'daki Yasadışı Rejimin Bakanıydı! Ruben Vardanyan Azerbaycan Tarafından Gözaltına AlındıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Azerbaycan # Karabağ # Ermenistan
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