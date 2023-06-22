Kaybolan denizaltında kimler var? Deniz altındakiler öldü mü?

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu. ABD ve Fransa'dan da kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için ekipler seferber edildi.

DENİZALTINDA KİMLER VAR?

Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

HAMİSH HARDİNG

58 yaşındaki İngiliz maceraperest Hamish Harding, Dubai merkezli bir özel jet bayisi olan Action Aviation'ı yönetiyor ve birçok keşif başarısını tamamladı. Okyanus derinliğinde geçirilen en uzun süre dahil olmak üzere üç Guinness Dünya Rekoru sahibidir.

SHAHZADA VE SÜLEYMAN DAVUD

48 yaşındaki İngiliz işadamı Shahzada Dawood, Pakistan'ın en zengin ailelerinden birinden. Denizaltıda 19 yaşındaki öğrenci oğlu Süleyman ile seyahat ediyordu. Shahzada, büyük bir gübre firması olan Pakistanlı holding Engro Corporation'ın başkan yardımcısıdır. ABD'de Philadelphia'da ve İngiltere'de Buckingham Üniversitesi'nde okudu.

PAUL-HENRY NARGEOLET

Eski bir Fransız Donanması dalgıcı olan 77 yaşındaki Bay Nargeolet de gemideydi.Titanik enkazının haklarına sahip bir şirkette sualtı araştırmaları müdürü olarak görev alıyordu.

STOCKHON RUSH

61 yaşındaki Stockton Rush, Titanic seferlerini yürüten OceanGate firmasının CEO'su. Rush, daha önce deneysel bir uçak tasarlamış ve diğer küçük dalgıç gemilerde çalışmış deneyimli bir mühendistir.Bay Rush, şirketi 2009 yılında kurarak müşterilere derin deniz yolculuğunu deneyimleme şansı sundu ve 2021'de Titanik enkazı alanına geziler sunmaya başladığında dünya çapında manşetlere taşındı.