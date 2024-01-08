Kırgızistan'ın Yeni Bayrağı Göndere Çekildi! İşte O Bayrak

Kırgızistan, bayrağında tasarım değişikliğine gitme kararı almıştı. Kırgızistan'ın yeni bayrağı belli oldu. Dev bayrak göndere çekildi.

Kırgızistan'ın Yeni Bayrağı Göndere Çekildi! İşte O Bayrak

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'un katılımıyla Ala-Too Meydanı'nda tasarımında değişiklik yapılan ülke bayrağını göndere çekme töreni düzenlendi.

Törene Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, Genelkurmay Başkanı Ruslan Mukambetov, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ve 1992'de ülke bayrağının tasarımında yer alan Jusup Matayev ile Bekbosun Jayçıbekov da katıldı.

Askeri bandonun Kırgız Milli Marşı'nı çalmasıyla askerler dev bayrağı göndere çekti.

Kırgızistan'ın Yeni Bayrağı Göndere Çekildi! İşte O Bayrak - Resim : 1

Meclis Başkanı Şakiyev ve Milletvekili Ulan Primov tarafından hazırlanan "Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 22 Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından onaylanmıştı. Buna göre ülke bayrağında bulunan dalga şeklindeki güneş ışınları düzleştirildi ve ortasındaki motifin içinde yer alan çizgi sayısı çoğaltıldı.

Kırgızistan Bayrağı Değişiyor! O Karar Meclis'ten GeçtiKırgızistan Bayrağı Değişiyor! O Karar Meclis'ten GeçtiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kırgızistan # bayrak
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