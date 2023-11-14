KKTC'de Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri Cumhuriyet Korteji" Düzenlendi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümü etkinlikleri hususunda Lefkoşa'da "40. Yıl Cumhuriyet Korteji" gerçekleşti. Öğrenciler Türk ve KKTC bayraklarıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünden Girne Kapısı’na doğru yürüdüler.

KKTC'de Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri Cumhuriyet Korteji" Düzenlendi!
KKTC'de"40. Yıl Cumhuriyet Korteji" Gerçekleşti!
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LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa'da "40. Yıl Cumhuriyet Korteji" yapıldı.

Öğrenciler Girne Kapısına Yürüdü!

KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, 100'er metre uzunluğundaki Türk ve KKTC bayraklarıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünden Girne Kapısı’na yürüdü.

Mehteran Birliği, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bando takımı ve askeri birliklerin eşlik ettiği korteje, Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, diğer bazı bakan ve milletvekilleriyle vatandaşlar da katıldı.

KKTC'nin 40. kuruluş yılı etkinliklerine katılmak üzere Lefkoşa'ya gelen AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri de kortejde yer aldı.

Kortej yürüyüşünün son bulduğu Girne Kapısı'nda, folklor gösterisi yapıldı ve mehter konseri icra edildi.

En büyük Temennimiz, Cumhuriyet'in ilelebet yaşamasıdır!

-KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, gençleri ve çocukları barış, huzur ve güvenlik içerisinde geleceğe emin adımlarla taşıma arzusunda olduklarını belirterek, "En büyük temennimiz, Cumhuriyet'in ilelebet yaşamasıdır." dedi.

Tatar, 40 yıl önce kurulan KKTC ile Türk varlığının, Ada'da daha da kökleştiğini vurgulayarak, gençliğe güvendiğini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# cumhuriyet # KKTC Türkiye
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