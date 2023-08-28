Kolezyum'da fare istilası

Turistlerin ve Roma sakinlerinin son günlerde internette paylaştıkları görüntülerde antik amfitiyatro Kolezyum ve çevresindeki fareler tartışma yaratmıştı.

KOLEZYUM'DA FARE İSTİLASI

“Fare SOS’u” gibi başlıklarla paylaşılan mesaj ve haberler üzerine, ülkenin en turistik noktalarından birinin böyle bir sorunla gündeme gelmesi, muhalefetten ve otel işletmecileri gibi gruplardan tepki çekti. Otelciler Federasyonu Federalberghi, bu görüntülerle “tüm dünyaya karşı rezil olunduğu” gerekçesiyle karar alıcıları eleştirdi. Roma Belediyesi yönetiminde muhalefette olan Lig partisinden Senatör Claudio Durigon da “Roma her türlü atıkla dolu bir açık hava çöp alanına dönüşmüş durumda” dedi. Tepkiler üzerine Roma Belediyesi dün, Kolezyum ile çevresindeki Oppio Tepesi ve Domus Aurea bölgelerinde farelere karşı olağanüstü temizlik çalışması planlandığını açıkladı.