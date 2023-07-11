Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Avrupalılar Türkiye'yi Avrupa'da görmek istemiyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ile ilgili konuşan ve Türkiye'nin Batı'ya yönelme tavrı ile İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunu onaylaması hakkında açıklamalarda bulunan Peskov, önemli ifadeler kullandı.

"AVRUPALILAR TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'DA GÖRMEK İSTEMİYOR"

Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediğini vurgulayan Peskov şunları söyledi:

- Türkiye, Batı'ya yönelebilir. Türkiye'nin tarihinde Batı'ya yoğun bir şekilde yöneldiği veya daha az yöneldiği dönemler olduğunu biliyoruz. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki kimse, yani Avrupalıları kastediyorum, Türkiye'yi Avrupa'da görmek istemiyor.

Peskov, anlaşmazlıklara rağmen, iki tarafa da fayda sağlayacak alanlarda Türkiye ile ilişkileri geliştirme niyetinde olduklarını da sözlerine ekledi.

İSVEÇ'İN NATO'YA KATILMA KONUSU

Kremlin Sözcüsü Peskov, İsveç'in NATO'ya katılma konusu ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, katılım protokolünü onaylamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk etme kararını anlayışla karşıladıklarını dile getiren Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Türkiye NATO üyesidir. Türkiye'nin yükümlülükleri var ve Türkiye bu yükümlülüklerine bağlıdır. Bu bizim için hiçbir zaman sır değildi. Bu bağlamda hiçbir zaman pembe gözlük takmadık. Buna bu şekilde yaklaşıyoruz ve her şeyi çok iyi anlıyoruz.

RUSYA HANGİ ÖNLEMLERİ ALACAK?

Peskov, Rusya'nın güvenliğinin İsveç'in NATO üyeliğinden nasıl etkileneceğine ve ne tür önlemler alınacağına yönelik soruyu da şu şekilde yanıt verdi:

- Olumsuz sonuçları olacağı açıktır. Rusya'nın alacağı önlemlere gelince, Finlandiya'nın NATO'ya katılması bağlamında alınan önlemlerin benzerini planlıyoruz.

RUSYA'DAN FRANSA'YA YANIT!

Fransa'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarik edeceği açıklamasına da tepki gösteren Peskov, Rusya'nın söz konusu "yanlış" adıma yanıt vermek zorunda kalacağını söyledi.

UKRAYNA'NIN NATO'YA KATILMA İHTİMALİ

Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalinin Avrupa güvenliğine zarar vereceğini savunarak, "Potansiyel olarak bu Avrupa güvenliği için çok tehlikeli ve gerçekten çok büyük tehlikeler barındırıyor. Bu tür kararları alanlar bunların farkında olmalıdır." dedi.