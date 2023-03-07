Kremlin'den Ukrayna açıklaması: Peskov ABD'yi işaret etti
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna meselesi çözümünde barış yoluna geçişin sağlanması için gerekli koşulların oluşmadığını belirtti. Peskov, "Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor." dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki durumu değerlendirdi.
Çin’in Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin Rusya'ya sunduğu planla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Çinli meslektaşlarının görüşlerine önem verdiklerini dile getirdi.
Peskov, Ukrayna'da başlattıkları "özel askeri operasyonun" devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:
- Bu durumda barışçıl yola geçiş için gerekli koşullar oluşmadı. Bu nedenle, Rusya, özel askeri operasyonun sürdürülmesi yoluyla hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.
Ukrayna'daki savaşın arakasında ABD'nin bulunduğuna işaret eden Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:
- Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor. Washington, bu savaşı sürdürmek için elinden geleni yapacak.
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