Kudüs Tugayları 2 İsrail Tankını İmha Etti

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Kudüs Tugayları'nın iki İsrail tankını ve bir buldozeri imha ettiği açıklandı.

Kudüs Tugayları 2 İsrail Tankını İmha Etti
Editör: Uğur Çam

Filistinli direnişçiler, Gazze'ye giren İsrail askerlerine kayıp verdirmeye devam ediyor. Kassam Tugayları'nın 4 günde 62 İsrail askeri aracını imha ettiğini duyurmasının ardından Kudüs Tugayları'nın da dün akşam iki İsrail tankını ve bir buldozeri imha ettiği açıklandı. Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Kudüs Tugayları, dün gece Beyt Hanun ve Beyt Lahia'nın batısında İsrail işgal güçleriyle yaşanan çatışmalarda iki İsrail tankını ve bir buldozeri RPG mermileriyle hedef alarak imha ettiklerini açıkladı.
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# hamas # gazze # israil
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